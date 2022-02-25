При пожаре в Псковском районе погиб теленок
При пожаре в Псковском районе 24 февраля погиб теленок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В деревне Замостечье Псковского района около 9:49 в жилом доме сгорела кровля, выгорел изнутри по всей площади. Также сгорела веранда, сарай и телёнок. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки внутри веранды.
Дом сгорел в Пскове на улице Мирожской 24 февраля около восьми часов вечера. В результате возгорания сгорела кровля, помещение выгорело изнутри по всей площади Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.
В деревне Рудо Пустошкинского района в автомобиле КамАЗ сгорело заднее левое колесо в полуприцепе, огнём поврежден полуприцеп. Предположительная причина – неисправность тормозной системы.