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Общество

Непривитые от коронавируса перегружают систему здравоохранения – Михаил Ведерников

В чрезмерной нагрузке на систему здравоохранения виноваты непривитые от COVID-19, дал понять губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 25 февраля.

«Самую серьёзную нагрузку на систему здравоохранения формирует именно та часть населения, которая за полтора года прививочной кампании не нашла для себя возможность защитить своё здоровье. Это объективный факт. Многие, к сожалению, обманываются мнимой безопасностью омикрона. Но они забывают, что новый штамм сравнительно безвреден только для вакцинированных людей», - подчеркнул глава региона.

По словам врачей, на которых сослался Михаил Ведерников, подавляющее большинство пациентов стационара – непривитые люди.

«Особенно это касается старшего поколения, которое страдает хроническими заболеваниями. В этой категории фиксируется и наибольшое количество летальных исходов», - отметил губернатор.

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