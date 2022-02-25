Условие отмены большей части ковидных ограничений в Псковской области назвал Михаил Ведерников

12:12, 25 февраля 2022, ПАИ

Условие отмены большей части ковидных ограничений в Псковской области озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба 25 февраля.

«Если бы уровень вакцинации был на 20 процентных пунктов выше, то уже сегодня, выйдя на плато по заболеваемости, мы могли бы снять значительную часть ограничительных мер и, самое главное, вернуть плановую медицинскую помощь, дать экономике полноценно работать», - сказал глава региона.

Однако, отметил Михаил Ведерников, в нынешних условиях такой шаг невозможен. «Придётся ждать выхода на стабильную тенденцию к снижению заболеваемости», - заключил губернатор.