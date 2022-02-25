Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О необходимости активизировать прививочную кампанию заявил псковский губернатор

«Нужно сделать всё возможное, чтобы активизировать прививочную кампанию. Это сейчас наша общая приоритетная задача», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 25 февраля.

Он также напомнил, что 14 февраля истёк срок проведения обязательной вакцинации всех работающих лиц старше 60 лет. «В этой части прошу Роспотребнадзор и профильный комитет оперативно активизировать системные проверки. Ещё раз напомню, что именно пожилые являются основной группой риска», - добавил губернатор и предложил заслушать доклады глав тех муниципалитетов, где особенно высокий уровень заболеваемости и одновременно критично замедлилась прививочная кампания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

25 февраля 2022

«Госуслуги» и «ВКонтакте» доступны пользователям при отрицательном балансе
25 февраля 2022

Скорое снижение заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Псковской области
25 февраля 2022

127 детей завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области
25 февраля 2022

Только 32% беременных псковичек посчитали нужным привиться от COVID-19

25 февраля 2022

Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны
25 февраля 2022

В 10 муниципалитетах заболеваемость коронавирусом превышает средний показатель по Псковской области
25 февраля 2022

На 105 случаев увеличилось число ковидных пневмоний в Псковской области
25 февраля 2022

В Великих Луках продолжают искать пропавшего в 2017 году мужчину

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...