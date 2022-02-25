О необходимости активизировать прививочную кампанию заявил псковский губернатор

12:13, 25 февраля 2022, ПАИ

«Нужно сделать всё возможное, чтобы активизировать прививочную кампанию. Это сейчас наша общая приоритетная задача», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 25 февраля.

Он также напомнил, что 14 февраля истёк срок проведения обязательной вакцинации всех работающих лиц старше 60 лет. «В этой части прошу Роспотребнадзор и профильный комитет оперативно активизировать системные проверки. Ещё раз напомню, что именно пожилые являются основной группой риска», - добавил губернатор и предложил заслушать доклады глав тех муниципалитетов, где особенно высокий уровень заболеваемости и одновременно критично замедлилась прививочная кампания.