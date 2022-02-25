Скорое снижение заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Псковской области

12:43, 25 февраля 2022, ПАИ

Скорое снижение заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Псковской области. Об этом на заседании оперштаба 25 февраля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Если расчёты верны, сейчас находимся на плато. Это значит, что уже скоро заболеваемость в Псковской области пойдёт на спад», - сказал глава региона.

До тех пор, подчеркнул губернатор, необходимо сделать всё возможное для активизации прививочной кампании. «Как говорят эксперты, не исключена ещё одна волна заболевания омикроном. Необходимо к ней подготовиться заранее», - подытожил Михаил Ведерников.