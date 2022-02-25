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Происшествия

Великолучанин инсценировал ДТП, чтобы получить страховку

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела по факту страхового мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фигурантами дела являются трое уроженцев Псковской области: жители Великих Лук, Великолукского и Новосокольнического районов, 1984 и 1985 годов рождения. У 37-летнего великолучанина возникла идея обманным путем получить страховую выплату. Замысел заключался в инсценировке аварии с участием имевшихся у великолучанина автомобилей.

Для соучастия в совершении преступления обвиняемый привлек свою супругу и товарища. Для инсценировки ДТП он использовал застрахованный автомобиль Volkswagen Jetta, приобретенный им по договору купли-продажи с уже имеющимися повреждениями, а также машину Opel Omega, приобретенную без заключения договора купли-продажи и дальнейшей перерегистрации.

1 октября 2016 года в Великих Луках в районе улицы Нелидовской жители Псковской области инсценировали столкновение автомобилей, после чего сообщили об аварии в полицию. В итоге супруга обвиняемого обратилась в страховое акционерное общество с заявлением о возмещении убытков по договору ОСАГО и приложила к заявлению копии материала административного дела. 

В результате страховая компания  выплатила мошенникам 372 889 рублей 25 копеек. Этими деньгами члены группы распорядились по своему усмотрению, совершив преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении одного из фигурантов Великолукским городским судом применен судебный штраф. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении двух других соучастников направлено для утверждения в прокуратуру города Великие Луки, после чего поступит для рассмотрения в суд.

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