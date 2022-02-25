В Бежаницах прошёл митинг в память об освобождении от немецко-фашистских захватчиков

12:01, 25 февраля 2022, ПАИ

26 февраля Бежаницы и село Чихачёво отметят 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Сельская новь».

По этому случаю в райцентре и селе Чихачёво прошли митинги и возложения венков к обелискам воинской славы. На братском захоронении посёлка Бежаницы состоялся торжественно-траурный митинг, где у плит с именами погибших собрались жители и гости райцентра, ветераны, представители администрации, трудовых коллективов и молодёжь. Почётным гостем на мероприятии была первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, которая выступила с приветственным словом.

В ходе митинга также выступили глава Бежаницкого района Сергей Михеев, начальник отделения подготовки и призыва военного комиссариата Псковской области по Бежаницкому, Новоржевскому, Пушкиногорскому, Локнянскому районам Михаил Андруцеляк, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова.