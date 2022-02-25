В Пскове стартовал хоккейный турнир, посвященный памяти 6-й роты

12:24, 25 февраля 2022, ПАИ

В Пскове стартовал хоккейный турнир, посвященный памяти бойцов 6-й роты. Об этом сообщили в федерации хоккея Псковской области. В соревнованиях принимают участие шесть команд юношей 2011-2012 годов рождения: «Торнадо» (Псков), «Славутич» (Смоленск), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Экспресс» (Великие Луки), «Йети» (Великий Новгород), «Кириши» (Ленинградская область).

Помимо юношеских матчей, в Ледовом дворце пройдет турнир Вооруженных сил РФ. Торжественное открытие соревнований, посвященных памяти 6-й роты, состоится 26 февраля в 11:30. Состязания проходят без зрителей.