В Великих Луках продолжают искать пропавшего в 2017 году мужчину

12:24, 25 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках продолжают искать пропавшего без вести 69-летнего Владимира Уткина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ушел из своего дома в Великих Луках на улице Энгельса 27 апреля 2017 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.