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Общество

Более 6 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на лечении в Псковской области

В Псковской области сейчас 6518 пациентов находятся на лечении с коронавирусной инфекцией, в том числе на амбулаторном этапе - 6012. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 25 февраля.

«Это самое большое количество на сегодняшний день по общему объему. На стационарном лечении 506 человек. Из всех заболевших 1160 детей, 26 из них госпитализировано в больницы», - сказала Гаращенко.

Она также добавила, что общий коечный фонд для борьбы с ковид сегодня в Псковской области был увеличен в связи с «достаточным количеством госпитализаций». На сегодня только с коронавирусом в реанимационных отделениях находятся 47 пациентов, добавила Марина Гаращенко.

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