26 февраля ориентировщики Пскова закроют зимний сезон

14:11, 25 февраля 2022, ПАИ

Ориентировщики Пскова закроют зимний сезон в Корытовском лесопарке 26 февраля. Как сообщили в спортивном клубе ориентирования «РУСЬ», к участию в соревнованиях под названием «Закрытие зимнего сезона» приглашаются все желающие: жители Пскова, спортсмены из Псковской области и регионов России.

Зачет – личный. Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции с правильно отмеченными контрольными пунктами в каждой возрастной группе (всего 16 групп). Получить чип можно до начала стартов в 12:30. Свободный старт участников начнется в 13:00.