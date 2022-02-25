УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 по футболу из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Новым местом проведения финального матча стал стадион «Стад де Франс». Финал пройдёт 28 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.
Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться на «Газпром Арене».
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