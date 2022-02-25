Полтысячи пострадавших от радиации псковичей получают меры соцподдержки в ПФР

13:55, 25 февраля 2022, ПАИ

Более 500 жителей Псковской области, пострадавших от радиации, получают в 2022 году меры соцподдержки в Пенсионном фонде России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

На комплекс выплат и компенсаций имеют право граждане, подвергшиеся облучению в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями. Таких в Псковской области 538 человек.

С этого года меры поддержки гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, предоставляет Пенсионный фонд России. Полномочия, принятые от органов соцзащиты, включают в себя выплату компенсации в возмещение вреда здоровью инвалидам, компенсации оздоровительных процедур, расходов на продукты питания, ежемесячную компенсацию по потере кормильца, единовременную выплату к дополнительному отпуску и другие.

Передача услуг из органов социальной защиты в Пенсионный фонд для тех, кто уже получал эти меры поддержки, произведена автоматически. Гражданам не нужно их переоформлять и заново предоставлять документы.

Если пособия еще не оформлены, начиная с 2022 года обращаться за ними нужно в клиентские службы ПФР.

Уточнить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно через Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по номеру 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Подробную информацию о мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, можно найти здесь.