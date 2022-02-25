Школы и больницы Псковской области ждёт масштабная модернизация

14:31, 25 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал работу по строительству и модернизации объектов образования и здравоохранения. Совещание с профильными специалистами состоялось в формате ВКС 25 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил о том, что благодаря поддержке президента и правительства Российской Федерации регион получил более 2,2 млрд рублей по линии национальных проектов и профильных государственных программ на капремонт и модернизацию четырех школ и четырех больниц на приграничных территориях, а также ремонт 33 школ.

«Масштаб работ беспрецедентный и ответственность колоссальная. Привести в порядок более 40 социально значимых объектов в дополнение ко всей плановой работе — серьезный вызов. С другой стороны, это и уникальный шанс в достаточно сжатые сроки решить целый комплекс проблем в социальной сфере Псковской области. В этой связи крайне важно контролировать каждый наш шаг, своевременно и предметно разбирать все появляющиеся сложности», — заметил Михаил Ведерников.

Губернатор вместе с участниками рабочего совещания детально обсудил реализацию каждого проекта. Главы районов, на чьих территориях будет идти строительство и капремонт, доложили о проведенной подготовительной работе. Михаил Ведерников призвал участников процесса наладить четкое межведомственное взаимодействие, строго придерживаться общих дорожных карт. Каждому объекту, по его словам, необходим индивидуальный подход.

Особое внимание губернатор акцентировал на оперативной и качественной подготовке конкурсных процедур, проведении торгов по выбору подрядчиков. Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Василию Осипову и руководству Управления капитального строительства Псковской области оказать максимальное содействие районам в доработке документации, чтобы конкурсы по всем объектам капремонта были объявлены в установленный срок.

Еще одна задача, поставленная главой региона, — формирование паспорта каждого объекта с возможными рисками и сроками выполнения работ.

Напомним, что модернизация в рамках регионального проекта «Современная школа» затронет Кузнецовскую среднюю образовательную школу в Себежском районе, где будет возведена пристройка, и Печорскую лингвистическую гимназию. В поселке Смуравьево-2 Гдовского района предполагается открыть школу с дошкольным отделением, а в Линово Пыталовского района с нуля построят здание новой школы.

Кроме того, реконструкция запланирована в больницах Пыталовского, Себежского, Гдовского и Печорского районов. По всем объектам идет проектирование. В этом году на проведение первого этапа строительно-монтажных работ в учреждениях здравоохранения планируется направить около 200 млн рублей.