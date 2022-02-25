Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школы и больницы Псковской области ждёт масштабная модернизация

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал работу по строительству и модернизации объектов образования и здравоохранения. Совещание с профильными специалистами состоялось в формате ВКС 25 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил о том, что благодаря поддержке президента и правительства Российской Федерации регион получил более 2,2 млрд рублей по линии национальных проектов и профильных государственных программ на капремонт и модернизацию четырех школ и четырех больниц на приграничных территориях, а также ремонт 33 школ.

«Масштаб работ беспрецедентный и ответственность колоссальная. Привести в порядок более 40 социально значимых объектов в дополнение ко всей плановой работе — серьезный вызов. С другой стороны, это и уникальный шанс в достаточно сжатые сроки решить целый комплекс проблем в социальной сфере Псковской области. В этой связи крайне важно контролировать каждый наш шаг, своевременно и предметно разбирать все появляющиеся сложности», — заметил Михаил Ведерников.

Губернатор вместе с участниками рабочего совещания детально обсудил реализацию каждого проекта. Главы районов, на чьих территориях будет идти строительство и капремонт, доложили о проведенной подготовительной работе. Михаил Ведерников призвал участников процесса наладить четкое межведомственное взаимодействие, строго придерживаться общих дорожных карт. Каждому объекту, по его словам, необходим индивидуальный подход.

Особое внимание губернатор акцентировал на оперативной и качественной подготовке конкурсных процедур, проведении торгов по выбору подрядчиков. Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Василию Осипову и руководству Управления капитального строительства Псковской области оказать максимальное содействие районам в доработке документации, чтобы конкурсы по всем объектам капремонта были объявлены в установленный срок.

Еще одна задача, поставленная главой региона, — формирование паспорта каждого объекта с возможными рисками и сроками выполнения работ.

Напомним, что модернизация в рамках регионального проекта «Современная школа» затронет Кузнецовскую среднюю образовательную школу в Себежском районе, где будет возведена пристройка, и Печорскую лингвистическую гимназию. В поселке Смуравьево-2 Гдовского района предполагается открыть школу с дошкольным отделением, а в Линово Пыталовского района с нуля построят здание новой школы.

Кроме того, реконструкция запланирована в больницах Пыталовского, Себежского, Гдовского и Печорского районов. По всем объектам идет проектирование. В этом году на проведение первого этапа строительно-монтажных работ в учреждениях здравоохранения планируется направить около 200 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

25 февраля 2022

Эксперт: У непривитых пациентов на фоне омикрона крайне высокий риск развития сопутствующих заболеваний
25 февраля 2022

Галина Неваленная: В волну омикрона в Пскове достигли рекорда по заболеваемости
25 февраля 2022

В Пскове изменилась схема движения общественного транспорта на пригородных маршрутах
25 февраля 2022

Псковичам объяснили, насколько омикрон опасен для непривитых
25 февраля 2022

50 человек с COVID-19 ежедневно госпитализируют в псковскую инфекционку
25 февраля 2022

Более 275 млн тестов на COVID-19 провели в России
25 февраля 2022

Чем опасен омикрон — пресс-конференция в медиацентре ПАИ
25 февраля 2022

Пять фестивалей Псковской области участвуют в конкурсе «Лучшее событие года – 2022»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...