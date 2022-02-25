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Политика

Александр Котов пожелал новому составу руководящих органов «Единой России» эффективной и слаженной работы

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пожелал новому составу руководящих органов партии эффективной и слаженной работы. Об этом с отчетно-выборной конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове сегодня, 25 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Надеюсь, люди, которые войдут в состав руководящих партийных органов «Единой России», будут со всей ответственностью относиться к этой непростой политической работе по укреплению позиций партии. Впереди сложные выборы в органы МСУ, в некоторых районах будем избирать глав муниципальных образований, две городские думы - в Пскове и Великих Луках. Задача непростая, конкуренция будет усиливаться. Нам придется ответчать на все вызовы, с которыми сталкиваются наши люди», - подчеркнул Александр Котов.

«Если мы точно так же будет реагировать на то, что происходит вокруг нас, оставаясь лидерами по решению проблем региона, то мы победим. Хочу пожелать, чтобы новый секретарь эффективно и слаженно работал и укреплял рейтинг партии и доверие жителей Псковской области», - заключил Александр Котов.

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