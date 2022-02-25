Пять фестивалей Псковской области участвуют в конкурсе «Лучшее событие года – 2022»

14:42, 25 февраля 2022, ПАИ

Пять фестивалей Псковской области участвуют в онлайн-голосовании всероссийского конкурса «Лучшее событие года – 2022», сообщили Псковскому агентству информации в региональном туристском инфоцентре.

Национальный календарь событий EventsInRussia.com принял на всероссийский конкурс более 2500 заявок из 72 регионов России. От Псковской области участвуют:

100-летие со дня основания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Дни пушкинской поэзии и русской культуры. 56-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.

26-я Международная встреча воздухоплавателей.

Международный гастрономический фермерский фестиваль «Сыр и Пряник в Бебешкино».

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга».

Проголосовать за события можно по ссылкам.