Пять фестивалей Псковской области участвуют в конкурсе «Лучшее событие года – 2022»
Пять фестивалей Псковской области участвуют в онлайн-голосовании всероссийского конкурса «Лучшее событие года – 2022», сообщили Псковскому агентству информации в региональном туристском инфоцентре.
Национальный календарь событий EventsInRussia.com принял на всероссийский конкурс более 2500 заявок из 72 регионов России. От Псковской области участвуют:
100-летие со дня основания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Дни пушкинской поэзии и русской культуры. 56-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.
26-я Международная встреча воздухоплавателей.
Международный гастрономический фермерский фестиваль «Сыр и Пряник в Бебешкино».
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга».
Проголосовать за события можно по ссылкам.
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