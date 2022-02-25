До -2 градусов ожидается в Псковской области 26 февраля
26 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области в течение суток -2…+3 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
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