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Общество

Голландские цветы уничтожат в Псковской области из-за трипса

Из-за наличия в партиях голландских цветов западного цветочного трипса Управление Россельхознадзора по Псковской области приняло решение об их уничтожении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора проверили 1410 срезанных цветов, в которых обнаружили опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Голландские цветы следовали двумя автомобилями из Литвы в Себеж.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено наличие опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса. Было принято решение о запрете ввоза цветов на территорию страны. Груз подлежит уничтожению.

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