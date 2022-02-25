Голландские цветы уничтожат в Псковской области из-за трипса

14:53, 25 февраля 2022, ПАИ

Из-за наличия в партиях голландских цветов западного цветочного трипса Управление Россельхознадзора по Псковской области приняло решение об их уничтожении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора проверили 1410 срезанных цветов, в которых обнаружили опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Голландские цветы следовали двумя автомобилями из Литвы в Себеж.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено наличие опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса. Было принято решение о запрете ввоза цветов на территорию страны. Груз подлежит уничтожению.