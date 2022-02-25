Чем опасен омикрон — пресс-конференция в медиацентре ПАИ

15:00, 25 февраля 2022, ПАИ

25 февраля в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области.

О том, насколько опасен омикрон для непривитых, какие осложнения возникают у больных COVID-19, каковы постковидные симптомы, как правильно лечить коронавирус дома, рассказывают главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.