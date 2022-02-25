Более 275 млн тестов на COVID-19 провели в России
Более 275,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране было проведено 429 тысяч тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлено 16 052 028 случаев заболевания коронавирусом, 13 139 971 пациент выздоровел, 349 365 – умерло.
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