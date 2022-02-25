50 человек с COVID-19 ежедневно госпитализируют в псковскую инфекционку

15:20, 25 февраля 2022, ПАИ

50 человек с коронавирусом ежедневно госпитализируют в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 февраля.

Анастасия Повторейко отметила, что на данный момент в Псковской областной инфекционной больнице лечение от коронавируса прошли уже 1 142 человека.

По её словам, в течение пандемии коронавируса в учреждение поступали граждане разных возрастных категорий. Сейчас в инфекционку в основном поступают пациенты с омикроном – дети и пожилые граждане, уточнила Анастасия Повторейко.