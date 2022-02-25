90% тяжёлых пациентов псковской инфекционки не прививались от COVID-19 или не получили иммунный ответ

15:29, 25 февраля 2022, ПАИ

90% тяжёлых пациентов Псковской областной инфекционной больницы не прививались от COVID-19 или не получили иммунный ответ, сообщила главврач, пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Больше всего удивляет вакцинальный статус пациентов. Цифры неутешительные: 90% не имеют достаточный иммунный ответ или не вакцинированы совсем. Но тот же омикрон легко переносят только молодые, вакцинированные пациенты, пожилые люди переносят его крайне тяжело», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

По её словам, в палатах сейчас лежат пациенты с хроническими заболеваниями в виде сахарного диабета, а также те, кто перенес инсульты, инфаркты, ампутацию конечностей. «Фиксируем заболевших 1921, 1924, 1938 гг. рождения. Непривитые пожилые люди порой доставляются в крайне тяжелом, порой терминальном состоянии», - добавила врач.