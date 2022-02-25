Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

90% тяжёлых пациентов псковской инфекционки не прививались от COVID-19 или не получили иммунный ответ

90% тяжёлых пациентов Псковской областной инфекционной больницы не прививались от COVID-19 или не получили иммунный ответ, сообщила главврач, пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Больше всего удивляет вакцинальный статус пациентов. Цифры неутешительные: 90% не имеют достаточный иммунный ответ или не вакцинированы совсем. Но тот же омикрон легко переносят только молодые, вакцинированные пациенты, пожилые люди переносят его крайне тяжело», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

По её словам, в палатах сейчас лежат пациенты с хроническими заболеваниями в виде сахарного диабета, а также те, кто перенес инсульты, инфаркты, ампутацию конечностей. «Фиксируем заболевших 1921, 1924, 1938 гг. рождения. Непривитые пожилые люди порой доставляются в крайне тяжелом, порой терминальном состоянии», - добавила врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

25 февраля 2022

Эксперт: У непривитых пациентов на фоне омикрона крайне высокий риск развития сопутствующих заболеваний
25 февраля 2022

Галина Неваленная: В волну омикрона в Пскове достигли рекорда по заболеваемости
25 февраля 2022

В Пскове изменилась схема движения общественного транспорта на пригородных маршрутах
25 февраля 2022

Псковичам объяснили, насколько омикрон опасен для непривитых
25 февраля 2022

50 человек с COVID-19 ежедневно госпитализируют в псковскую инфекционку
25 февраля 2022

Более 275 млн тестов на COVID-19 провели в России
25 февраля 2022

Чем опасен омикрон — пресс-конференция в медиацентре ПАИ
25 февраля 2022

Пять фестивалей Псковской области участвуют в конкурсе «Лучшее событие года – 2022»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...