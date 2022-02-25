Видео: Журналисты выяснили, есть ли деньги в псковских банкоматах

17:09, 25 февраля 2022, ПАИ

Коррепондент ПАИ на собственной шубе испытала, каково сейчас снять свои кровные. Вместе с оператором мы посетили два отделения банка, на улице Пушкина и центральное, на Октябрьском проспекте.

Честно говоря, если бы не ажиотаж в соцсетях (кому-то вдруг миллион рублей понадобился наличкой), никто бы не додумался отправляться в «банковский рейд».

Не скажу, что очередей нет, есть! По несколько человек стоит у каждого банкомата, кто-то кладет, кто-то снимает. В общем, стандартно. Но снимающих, конечно, больше, всем вдруг понадобилась наличка в конце недели.

«Зачем?» - горожане в ответ округляли глаза. Одна пожилая женщина на мое предположение, может, ее внешнеполитическая ситуация взволновала, прикрикнула: «Не паникуйте!»

В какой-то момент деньги в банкоматах центрального отделения закончились, народ напрягся, но спустя буквально минуты аппараты были заряжены новой «порцией», тут уж ни очередей, ни вопросов, да и я «попытала счастья», сняла сколько надо. А может и не надо?.. Тогда завтра снова положу.