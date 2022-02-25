Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе

16:53, 25 февраля 2022, ПАИ

Тело 52-летнего мужчины обнаружили на месте пожара в деревне Чёрное-Захонье Порховского района, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник











25 февраля в 14:44 поступило сообщение о возгорании жилого дома. На место пожара прибыла специализированная пожарно-спасательная часть. На месте обнаружили погибшим хозяина дома. Причины и обстоятельства произошедшего пожара устанавливаются.

Больше новостей о жизни и событиях Порховского района читайте в группе «Порховский вестник».