Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
Тело 52-летнего мужчины обнаружили на месте пожара в деревне Чёрное-Захонье Порховского района, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».
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Фото: Порховский вестник
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Фото: Порховский вестник
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Фото: Порховский вестник
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Фото: Порховский вестник
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Фото: Порховский вестник
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Фото: Порховский вестник
25 февраля в 14:44 поступило сообщение о возгорании жилого дома. На место пожара прибыла специализированная пожарно-спасательная часть. На месте обнаружили погибшим хозяина дома. Причины и обстоятельства произошедшего пожара устанавливаются.
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