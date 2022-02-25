Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе

Тело 52-летнего мужчины обнаружили на месте пожара в деревне Чёрное-Захонье Порховского района, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».

  • Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник

25 февраля в 14:44 поступило сообщение о возгорании жилого дома. На место пожара прибыла специализированная пожарно-спасательная часть. На месте обнаружили погибшим хозяина дома. Причины и обстоятельства произошедшего пожара устанавливаются.

Больше новостей о жизни и событиях Порховского района читайте в группе «Порховский вестник».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

25 февраля 2022

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Порховском районе
25 февраля 2022

Взломана электронная почта газеты Дедовичского района «Коммуна»
25 февраля 2022

Великолучанин инсценировал ДТП, чтобы получить страховку
25 февраля 2022

При пожаре в Псковском районе погиб теленок
23 февраля 2022

Пьяный 68-летний водитель съехал в кювет в Великолукском районе

23 февраля 2022

Разыскивается житель Псковского района
23 февраля 2022

Спасатели ищут тело пропавшего рыбака в Псковском районе

23 февраля 2022

Автомобиль перевернулся на трассе в Локнянском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...