Названы имена победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

17:06, 25 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Умственные состязания учеников 7–11 классов практически по всем предметам школьной программы продолжались более месяца. В них приняло участие свыше 460 школьников. Победителями стали 33 учащихся, призерами — 86 детей.

По результатам отбора на заключительные этапы олимпиады отправится порядка десяти школьников, набравших наибольшее количество баллов в каждой из дисциплин.

Всероссийская олимпиада школьников — это самое масштабное интеллектуальное соревнование среди учеников российских школ. Каждый год в нем участвуют более 6 млн ребят. Победители и призеры ВСОШ могут поступить в вуз без экзаменов.

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Организацию и проведение регионального этапа осуществлял Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.