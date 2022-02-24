Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Финляндия потребовала отстранить Россию от «Евровидения»

Финский вещатель потребовал полностью исключить Россию из участия в конкурсе, сообщает РИА Новости.

«YLE не отправит участника на «Евровидение», если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в «Евровидении» в Турине, Италия, в мае», - заявили в YLE.

Как отметил директор отдела креативного контента YLE Вилле Вилен, корпорация защищает «западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство». По мнению Вилена, Россия напала на эти ценности, когда начала специальную операцию на Украине.

Накануне с аналогичным требованием выступила Швеция. Гендиректор Шведской национальной общественной телекомпании Ханна Стьярне заявила, что разделяет основную идею «Евровидения» как аполитичного мероприятия. Однако, по ее словам, ситуация в Европе крайне серьезная и Европейский вещательной союз должен изменить свое мнение.

Европейский вещательной союз ранее опубликовал заявление, в котором напомнил, что «Евровидение» — неполитическое культурное событие. Конкурс проводится для того, чтобы объединять страны, а различия отмечает посредством музыки. В заявлении EBU также отмечается, что кандидаты и от России, и от Украины могут принять участие в конкурсе.

«Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» после победы рок-группы Mаneskin на конкурсе в Роттердаме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

24 февраля 2022

Псковская филармония приглашает на концерт «Песни странствующего подмастерья» по Пушкинской карте
23 февраля 2022

Эмир Кустурица может запросить российское гражданство

23 февраля 2022

В Сети вышел фильм об участниках Афганской войны ко Дню защитника Отечества

22 февраля 2022

Снятый по мотивам трагедии с подростками в Стругах Красных фильм покажут на фестивале «Дух огня»

21 февраля 2022

Ольга Якименко: В развитии туризма важен комплексный подход
21 февраля 2022

Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове в марте
21 февраля 2022

Псковскую филармонию могут реконструировать в течение 4-5 лет – Жаворонок
21 февраля 2022

Новый директор Псковской филармонии считает переезд в Псков ступенькой в карьере

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...