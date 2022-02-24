Финляндия потребовала отстранить Россию от «Евровидения»

17:42, 25 февраля 2022, ПАИ

Финский вещатель потребовал полностью исключить Россию из участия в конкурсе, сообщает РИА Новости.

«YLE не отправит участника на «Евровидение», если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в «Евровидении» в Турине, Италия, в мае», - заявили в YLE.

Как отметил директор отдела креативного контента YLE Вилле Вилен, корпорация защищает «западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство». По мнению Вилена, Россия напала на эти ценности, когда начала специальную операцию на Украине.

Накануне с аналогичным требованием выступила Швеция. Гендиректор Шведской национальной общественной телекомпании Ханна Стьярне заявила, что разделяет основную идею «Евровидения» как аполитичного мероприятия. Однако, по ее словам, ситуация в Европе крайне серьезная и Европейский вещательной союз должен изменить свое мнение.

Европейский вещательной союз ранее опубликовал заявление, в котором напомнил, что «Евровидение» — неполитическое культурное событие. Конкурс проводится для того, чтобы объединять страны, а различия отмечает посредством музыки. В заявлении EBU также отмечается, что кандидаты и от России, и от Украины могут принять участие в конкурсе.

«Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» после победы рок-группы Mаneskin на конкурсе в Роттердаме.