Михаил Ведерников занял четвёртое место в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров

17:52, 25 февраля 2022, ПАИ

В рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за январь губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял четвёртое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга компании «Медиалогия».

Индекс цитируемости псковского губернатора равен 219,16. Отмечается, что СМИ чаще всего цитировали его сообщение о том, что омикрон-штамм выявили у 15 жителей региона.

В январе наиболее цитируемым блогером среди глав регионов РФ стал глава Чечни Рамзан Кадыров, второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье – губернатор Московской области Андрей Воробьев.