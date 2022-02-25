Авиарейсы из Сочи в Псков и обратно будут выполняться по расписанию

18:08, 25 февраля 2022, ПАИ

Авиарейсы из Сочи в Псков и обратно будут выполняться по расписанию, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Сегодня поступила информация от авиаперевозчика, что авиарейсы Сочи – Псков – Сочи будут выполняться по расписанию», — уточнил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов. Ближайшие вылеты в этом направлении — 26 февраля и 1 марта.