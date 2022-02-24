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Экономика

Микрозаймы на 705 млн оформил малый и средний бизнес в Псковской области

638 активных льготных микрозаймов на общую сумму 705 млн рублей оформили субъекты малого и среднего предпринимательства в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Для субъектов малого и среднего бизнеса в области разработаны новые условия программы льготных микрозаймов. Есть микрозаймы для пополнения оборотных средств. Целевая аудитория – субъекты МСП из сфер деятельности, подверженных негативному влиянию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

При сумме микрозайма от 30 тыс. рублей до 1 млн рублей процентная ставка составит от 1 до 2 % годовых (в зависимости от наличия залога), при сумме микрозайма от 1 млн рублей до 5 млн рублей – от 5 до 7 % годовых.

Также предусмотрены микрозаймы на инвестиционные цели для субъектов МСП, осуществляющих затраты на инвестиционные цели за счёт средств кредита при одновременном создании одного рабочего места вне зависимости от суммы. Процентная ставка составляет от 3  до 6 % годовых (в зависимости от наличия залога).

Микрозайм на любые цели бизнеса распространяется на все субъекты МСП Псковской области при отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам, процедур несостоятельности (банкротства). Сумма микрозайма может составлять от 30 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до двух лет, годовая процентная ставка для займов составляет от 4,75 до 19 % в зависимости от приоритетности деятельности, срока займа и целей заимствования.

Получить консультацию об этой и других действующих в Псковской области мерах поддержки бизнеса можно в центре «Мой бизнес» по телефону (+7 8112) 33-13-37 или на сайте clck.ru/TVvne.

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