Фотоконкурс в рамках Сретенского бала стартовал в Пскове

23:27, 25 февраля 2022, ПАИ

Духовно-нравственное направление Псковского городского молодёжного центра в рамках Сретенского бала, который в 2022 году проходит онлайн, приглашает молодёжь принять участие в фотоконкурсе «Мой Сретенский бал». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

До 1 марта участникам необходимо выбрать свою лучшую фотографию-воспоминание с любого из балов прошлых лет и прислать её на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс», указав в письме Ф. И. О., город и контакты для обратной связи.

В состав жюри, которое будет оценивать работы, вошли оператор печорского клуба «Феникс», фотограф и видеограф с многолетним стажем Григорий Юшин, псковский фотограф Любовь Волкова и начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра, организатор и идейный вдохновитель конкурса «Киномания на Великой» Марина Костюк.

Автор самой интересной, красочной и эстетичной фотографии получит особый приз – блокнот с видами Псково-Печерского монастыря, роман-антиутопию «Икона», а также авторский плакат с фотографией победителя в центре.