Вера Емельянова проконтролировала подготовку школ к капремонту в Великих Луках и Бежаницком районе

19:06, 25 февраля 2022, ПАИ

В продолжение рабочего совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова посетила учреждения образования Бежаницкого района и Великих Лук, где по госпрограмме «Развитие образования» запланирован капитальный ремонт. В осмотре объектов также принял участие председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В Бежаницком районе первый вице-губернатор встретилась с руководством муниципалитета, чтобы обсудить готовность к предстоящему ремонту Кудеверской школы.

В Великих Луках Вера Емельянова посетила педагогический лицей, школы № 1 и 17, чтобы на месте оценить планы обновления учреждений образования. Она провела совещание в целях контроля подготовки школ к капитальному ремонту. С руководством города рассматривались вопросы проработки проектно-сметной документации, запуска конкурсных процедур, а также сроки возможного начала ремонтных работ на объектах, что может потребовать перераспределения учащихся по другим учебным помещениям.

Напомним, в государственную программу капитального ремонта учреждений образования «Развитие образования» вошли 33 школы Псковской области. В общей сложности в них обучается порядка 14 тысяч юных псковичей. На эти цели регион получил из федерального бюджета 1,5 млрд рублей. Помимо капитального ремонта, средства будут направлены и на обновление материально-технической базы учебных учреждений.