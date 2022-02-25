Молодой пскович попал в ДТП на угнанном автомобиле

21:22, 25 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову по горячим следам установили гражданина, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 февраля от дома на улице Байкова был угнан автомобиль BMW. Владелец заявил о произошедшем в полицию. Вскоре на улице Рокоссовского в Пскове обнаружили угнанную иномарку с техническими повреждениями после ДТП. Стражи порядка установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный 22-летний пскович.

По версии следствия, молодой человек после застолья взял ключи от BMW у своего приятеля без его ведома. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.