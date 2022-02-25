Житель Псковского района обвиняется в совершении 20 наркопреступлений

19:38, 25 февраля 2022, ПАИ

Житель Псковского района обвиняется в совершении 20 наркопреступлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственная часть следственного управления областного УМВД окончила производство по уголовному делу в отношении мужчины, который занимался незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ в составе организованной группы.

Установлено, что с декабря 2020 года он систематически получал для реализации крупные партии наркотиков, которые после в расфасованном виде помещал в тайники на территории Псковского района и областного центра. Информацию о местонахождении закладок фигурант передавал организаторам нелегального интернет-магазина для их продажи покупателям.

Гражданину предъявлено обвинение в совершении трёх преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.