Два пункта временного размещения беженцев откроются в Псковской области
Два пункта временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), будут созданы в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Соответствующее постановление об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Места для временного размещения беженцев будут развёрнуты на базе санатория «Голубые озёра» в деревне Опухлики Невельского района и в оздоровительном лагере «Стремительный» в деревне Анохово Печерского района. На двух пунктах в общей сложности будет создано 700 мест.
На комитет по социальной защите региона возложены функции организации временного размещения и социально-бытового обустройства граждан в пунктах временного размещения.
Ранее Михаил Ведерников заявил о готовности региона принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР.
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