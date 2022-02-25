Прокуратура требует оборудовать видеокамерами бежаницкие автобусы

22:15, 25 февраля 2022, ПАИ

Прокуратура Бежаницкого района выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности местного филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, 18 рейсовых автобусов, используемых для перевозки пассажиров Бежаницким филиалом ГППО «Псковпассажиравтотранс», не были оснащены техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи в пассажирском салоне и в отделении водителя.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес и. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» внесено представление. Нарушения находятся в стадии устранения.