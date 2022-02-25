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Общество

Бежаницкая прокуратура разбирается с нарушениями в сфере ЖКХ

Прокуратура Бежаницкого района возбудила дело об административном правонарушении по факту неразмещения информации в ГИС ЖКХ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном органе, ООО «Управление жилищно-коммунальное хозяйства» в нарушение требований не разместило информацию на официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства о состоянии расчётов лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг, с потребителями в ряде многоквартирных домов на территории района.

В этой связи прокурор возбудил в отношении ответственного должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неразмещение информации в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства). Материалы дела направлены мировому судье судебного участка № 1 Бежаницкого района для рассмотрения по существу. Нарушителю грозит штраф в размере 10 000 рублей.

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