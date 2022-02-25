В Пустошке состоялся митинг в честь 78-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

23:00, 25 февраля 2022, ПАИ

25 февраля в Пустошке состоялся митинг в честь 78-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К обелиску возле Вечного огня пришли жители города, молодёжь, руководство, школьники, сообщает районная газета «Вперёд».

В почётном карауле возле памятных стел с портретами героев стояли юнармейцы. На митинге произнесли речи глава района Светлана Василькова и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова. Была сформирована делегация для возложения гирлянды славы к воинскому захоронению. Собравшиеся почтили память воинов-освободителей минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Своеобразным гимном города, на гербе которого изображён аист, стала песня «Аист на крыше» в исполнении Валерии Егоровой.

После митинга у аллеи Героев возле Пустошкинского городского центра образования сегодня состоялась акция памяти. Школьники, педагоги, специалисты Пустошкинского РЦК, общественность выстроились на стадионе и победным салютом выпустили в небо ярко-красные шары.

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