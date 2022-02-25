Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Дедовичском районе

23:57, 25 февраля 2022, ПАИ

Традиционным митингом отметили 25 февраля 78-ю годовщину освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Коммуна».

На площади Советов собрались официальные лица, сотрудники предприятий и организаций района, школьники и студенты, воспитанники детского сада «Теремок».

В своей речи перед собравшимися глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев говорил о значимости этой даты для всех местных жителей, о вкладе дедовичан в Победу над фашизмом, о потерях. Геннадий Афанасьев также отметил, что в районе всегда проводилась и сейчас проводится большая патриотическая работа, особое внимание уделяется сохранению исторической памяти о подвиге земляков, что выражается в благоустройстве братских захоронений и памятников на всей территории муниципалитета, сохранении архивных документов, создании книги «Солдаты Победы», проведении патриотических мероприятий среди молодёжи.

Поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в связи с празднованием 78-й годовщины освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков Геннадию Афанасьеву вручила первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева.

Также на митинге выступили заместитель председателя Собрания депутатов Дедовичского района Василий Шевелюшкин и председатель районного Совета ветеранов, ветеранов труда, войны, вооружённых сил и правоохранительных органов Борис Соболевский.

Минутой молчания дедовичане почтили память воинов-земляков, погибших на фронтах войны, воинов, пропавших без вести, партизан, павших смертью храбрых в борьбе с врагом, мирных жителей, уничтоженных фашистами за годы оккупации района.

Пожелания здоровья, долголетия звучали в честь ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей, детей войны.

Под оружейные залпы жители района возложили памятные венки и гирлянды славы к стеле в честь освобождения Дедовичского района, к могиле Героя Советского Союза Михаила Харченко, к памятнику детям войны.

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