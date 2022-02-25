Бежаницкие юнармейцы состязались в строевой подготовке и сборке-разборке автомата

00:01, 26 февраля 2022, ПАИ

Традиционная районная военно-спортивная игра «Юнармейцы, вперёд!» состоялась 25 февраля в Бежаницком центре развития творчества детей и юношества. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

В соревнованиях принимали участие команды всех школ района. Ребята состязались в строевой подготовке, сдавали нормативы комплекса ГТО, показывали навыки в сборке-разборке автомата.

В состав команд входило семь юнармейцев (четыре юноши и три девушки). Смотр строя и песни включал оценку внешнего вида команды и сдачу рапорта. Командиры строили свои подразделения в одну шеренгу, шли строевым шагом, сдавали рапорт начальнику отделения подготовки и призыва военного комиссариата Псковской области по Бежаницкому, Новоржевскому, Пушкиногорскому, Локнянскому районам Михаилу Андруцеляку. Компетентное жюри учитывало не только доклад, но и внешний вид участников: причёску, единую форму одежды, обувь.

На втором этапе ребята демонстрировали строевую подготовку на месте: расчёт по порядку, дисциплину строя. Хором произносили название команды и девиз. Юнармейцы выполняли команды «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!», «В одну шеренгу становись!», рассчитывались на первый-второй, демонстрировали перестроение из одной шеренги в две, совершали повороты на месте.

Строевую подготовку в движении представлял третий этап: отряд в колонне по два выполнял повороты налево, направо, кругом, строевой шаг, отдавали воинскую честь. В заключение команды проходили по кругу с песней.

Затем юнармейцы состязались в неполной разборке-сборке автомата Калашникова, физической подготовке, стрельбе.

Итоги соревнований будут сообщены дополнительно.

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