Михаил Ведерников прокомментировал обострение ситуации на Украине

11:39, 26 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал обострение ситуации на Украине и начало специальной военной операции наших вооружённых сил.

В очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он рассказал, что один вопрос задают чаще всего. Его формулируют по-разному, но суть одинаковая: как до этого дошло и что теперь делать?

«В Псковской области как в приграничном регионе жизнь многих связана с армией и вооружёнными силами. Кто-то сам служит Родине, кто-то является ветераном, у кого-то служат родные, близкие, знакомые. Поэтому эта тема для всех крайне чувствительная. Но простого ответа здесь нет и быть не может», – заметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин записал два больших видеообращения общей продолжительностью почти 1,5 часа, где дал детальное и развёрнутое объяснение происходящему. По словам главы региона, добавить что-то к этому сложно. «Суть следующая: мы исчерпали все возможности в рамках переговорного процесса. Нас не слышат. Вместе с тем Украина день ото дня радикализируется, накачивается современным оружием. В любой момент можно было ожидать карательную операцию ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР. Там живёт много граждан России. Физическое уничтожение, геноцид населения, русских людей вблизи наших границ – такого допустить наша страна не может. Каждый жизнь бесценна, а здесь речь идёт о десятках и сотнях тысяч судеб», – заявил Михаил Ведерников.

Он добавил, что амбиций в части захвата Украины не было. По словам главы региона, речь о том, что США абсолютно бесцеремонно сжимали Россию в военных тисках НАТО и «вариантов просто не осталось».

«Если бы мы не ответили сейчас, то рано или поздно по нашей стране мог быть нанесён такой удар, на который мы вряд ли смогли бы оперативно отреагировать. То, что сейчас происходит, – это спасение людей, предотвращение глобальной гуманитарной катастрофы и геноцида, а также шанс уйти от большой войны в будущем. Нам важно не допустить сценария Югославии в отношении нашей страны. За нас вступиться будет некому, это тоже очень важно понимать. Да и вариант с двумя японскими городами нам тоже не нравится», – сказал Михаил Ведерников.

Он констатировал, что ситуация сегодня очень сложная и напряжённая, но выразил уверенность, что президент чётко знает, что делает, вооружённые силы – боеспособны, а государственное управление – эффективно. «Наша общая задача – мобилизоваться, сохранять спокойствие, быть готовым помочь жителям пострадавших республик и в целом нашей стране», – подытожил Михаил Ведерников.