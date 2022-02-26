Псковская область готова оказать беженцам поддержку в трудоустройстве

11:43, 26 февраля 2022, ПАИ

Будет ли оказана беженцам поддержка в трудоустройстве, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он обратил внимание, что на данный момент в Псковскую область ещё никто не приехал. «Мы находимся довольно далеко от границы с Украиной, и пока беженцев принимают другие регионы. Тем не менее мы готовы. Тема непростая. Знаю, так как занимался этим ещё на Кавказе», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, при приёме беженцев собираются данные, они прикрепляются к пункту временного проживания, тестируются на ковид, на них заводятся медкарты, им обеспечивается медицинское и психологическое сопровождение, в том числе с ними будут работать специалисты центров занятости. «Конечно, если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить работу», – заверил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что ситуация непростая, и призвал читать только официальные источники. «Сейчас очень много дезинформации, которая никак не способствует пониманию ситуации. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации», – обратился губернатор к псковичам.