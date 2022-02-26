Губернатор призвал псковичей сплотиться и сохранять спокойствие

11:49, 26 февраля 2022, ПАИ

«Сегодня мы должны сплотиться, сохранять спокойствие, помогать друг другу и делать своё дело. Это важнее всего остального», – обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к жителям региона в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас непростое время. Вызовы пандемии и напряжённая международная ситуация накладываются на все наши обычные трудности, уточнил губернатор. «Берегите себя и будьте здоровы! Мы вместе», – сказал он подписчикам.