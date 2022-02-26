Губернатор призвал псковичей сплотиться и сохранять спокойствие
«Сегодня мы должны сплотиться, сохранять спокойствие, помогать друг другу и делать своё дело. Это важнее всего остального», – обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к жителям региона в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.
По его словам, сейчас непростое время. Вызовы пандемии и напряжённая международная ситуация накладываются на все наши обычные трудности, уточнил губернатор. «Берегите себя и будьте здоровы! Мы вместе», – сказал он подписчикам.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
26 февраля 2022
Михаил Ведерников – о модернизации школ и больниц: Нас ожидает беспрецедентная по масштабу работа