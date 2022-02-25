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Общество

Игорь Иванов: Украина 8 лет назад начала войну против своего народа

События на Украине прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов подчеркнул, что «Украина восемь лет назад начала войну против своего народа, против русскоговорящих людей, против Русского мира».

«Особенно остро мы, профсоюзное сообщество, ощущали эту войну после того, как беззащитные люди были сожжены бандеровской хунтой в Доме профсоюзов в Одессе. В Доме профсоюзов, который призван всегда быть на страже трудящихся, олицетворять собой законность и порядочность! Дальше расцвет нацизма, издевательство над своими вооружёнными силами, попытка переписать историю», – заявил Игорь Иванов.

По его мнению, «глупцы и мерзавцы во главе сегодняшней Украины не хотели понимать, что зажравшиеся англичане, которые ненавидят всё русское, считают нас, и в том числе украинцев, жителей всей Восточной Европы, вторым сортом, будут только хохотать над тем, как украинец будет воевать с русским и белорусом, а они с чистыми руками собирать итоговые сливки».

«Но не выйдет!» – убеждён Игорь Иванов. Он отметил что «западники и так называемая либеральная тусовка всячески поощряли русофобию, начиная от пирожков на майдане, заканчивая поставками летального вооружения».

Игорь Иванов также подчеркнул, что сегодня «все здравые силы поддерживают решение президента страны Владимира Путина в проведении военной операции, которая принудит к миру и избавит славянские земли от нацизма».

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