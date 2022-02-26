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Общество

Мартинианов день наступил по народному календарю

26 февраля отмечается память Мартиниана — христианского святого, жившего в IV-V веках в Палестине. Об этом сообщает calend.ru.

Согласно преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Мартиниана считали укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

Для этого дня существовало несколько примет о погоде. Так, если на Мартиниана тает снег, то весна придёт «дружная», а если день пасмурный, будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звёзды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

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