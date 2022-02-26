День неторопливости отмечается 26 февраля

11:22, 26 февраля 2022, ПАИ

26 февраля отмечается День неторопливости, или День медлительности, который к настоящему времени уже приобрёл статус международного. Об этом сообщает calend.ru.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они впервые отметили День неторопливости в 2007 году «с целью спокойного наслаждения жизнью в каждый её неповторимый момент». Итальянская ассоциация «Искусство медленно жить» провозгласила лозунгом дня «Не торопись и насладись моментом».

Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться. Среди них – совет вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля.

В рамках Дня неторопливости в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой житель Италии или гость страны. Дистанция марафона – 300 метров, но преодолеть её надо не быстрее, чем за 87 минут, и при этом ни разу не останавливаясь. В Милане в этот день слишком спешащим прохожим выписывают символические штрафы.