В Псковской области продолжают искать пропавшую в 2019 году пенсионерку

11:37, 26 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома, до настоящего времени её местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, в коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).