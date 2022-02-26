Под Харьковом ВСУ прорвали дамбу. Жителей эвакуируют
Украинские войска, не думая о мирном населении Украины, разрушают жизненно важную инфраструктуру. Рядом с Харьковом была взорвана дамба Печенежского водохранилища, об этом сообщил глава Печенежского сельского совета Александр Гусаров.
250 местных жителей были обязаны покинуть дома, чтобы не погибнуть в затопленных домах. Многие эвакуировались на гору, к улице Зинченко. Сообщается, что дорога разрушена.
Как пояснил Гусаров, водохранилище является жизненно важным объектом, от которого зависит всё водоснабжение Харькова. Жители могут столкнуться с дефицитом воды. Отмечается, что такие преступления и подрывы важных объектов будут приписаны российской армии.
Слышали ли вы про биткоин?
Михаил Ведерников – о модернизации школ и больниц: Нас ожидает беспрецедентная по масштабу работа