Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам советуют не выходить на лёд Великой

Соблюдать осторожность при выходе на лёд водоёмов призывают жителей региона в ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с резкими температурными колебаниями на льду реки Великой в Пскове наблюдаются промоины, трещины и участки открытой воды. Во избежание трагедий гражданам настоятельно не рекомендуется выходить на лёд.

«Безопасность нахождения на льду замёрзших водоёмов зависит от целого набора факторов, и связаны они с характеристикой и структурой строения ледового покрытия, типом водоёмов и климатическими условиями», – рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, важнейшей и основной характеристикой льда является его прочность, которую в реальных условиях нельзя считать постоянной, поскольку этот показатель сильно зависит от вида и структуры льда, его температуры и толщины.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание всех любителей подлёдного лова, что, несмотря на достаточную толщину льда, при нахождении в акватории водоёмов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к трещинам и промоинам. Не выходить на лёд в тёмное время суток и не задерживаться на рыбалке до наступления сумерек, чтобы не потерять ориентацию в пространстве. Особое внимание следует уделить детям и не отпускать их одних на лёд водоёмов. Выезд на лёд водоёмов Псковской области на транспортных средствах запрещён.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните на номер телефона спасения – 101 или 112 (с мобильного телефона).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

26 февраля 2022

Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусом
26 февраля 2022

Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике
26 февраля 2022

Москвичам скорректируют платежи за отопление в феврале
26 февраля 2022

Женская сборная ПсковГУ по регби стала призёром спортивного фестиваля АССК России
26 февраля 2022

До -10 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
26 февраля 2022

О риске повторного заражения омикроном предупреждают специалисты

26 февраля 2022

Псковичам советуют не выходить на лёд Великой

26 февраля 2022

Жители Локнянского района отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...