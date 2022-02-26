Псковичам советуют не выходить на лёд Великой

17:25, 26 февраля 2022, ПАИ

Соблюдать осторожность при выходе на лёд водоёмов призывают жителей региона в ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с резкими температурными колебаниями на льду реки Великой в Пскове наблюдаются промоины, трещины и участки открытой воды. Во избежание трагедий гражданам настоятельно не рекомендуется выходить на лёд.

«Безопасность нахождения на льду замёрзших водоёмов зависит от целого набора факторов, и связаны они с характеристикой и структурой строения ледового покрытия, типом водоёмов и климатическими условиями», – рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, важнейшей и основной характеристикой льда является его прочность, которую в реальных условиях нельзя считать постоянной, поскольку этот показатель сильно зависит от вида и структуры льда, его температуры и толщины.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание всех любителей подлёдного лова, что, несмотря на достаточную толщину льда, при нахождении в акватории водоёмов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к трещинам и промоинам. Не выходить на лёд в тёмное время суток и не задерживаться на рыбалке до наступления сумерек, чтобы не потерять ориентацию в пространстве. Особое внимание следует уделить детям и не отпускать их одних на лёд водоёмов. Выезд на лёд водоёмов Псковской области на транспортных средствах запрещён.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните на номер телефона спасения – 101 или 112 (с мобильного телефона).