Противопожарный рейд провели в Палкинском районе

16:53, 26 февраля 2022, ПАИ

26 февраля 2022 года сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели комплекс профилактических мероприятий на территории Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе данного мероприятия распространялись листовки по вопросам пожарной безопасности в быту, в частности – об опасности использования открытого огня и пиротехнических изделий с нарушениями требований безопасности.

Кроме того, особое внимание сотрудники МЧС уделили пожарной безопасности мест проживания многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.

Юному поколению разъяснили правила пожарной безопасности, а также опасные последствия использования открытого огня.