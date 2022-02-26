Противопожарный рейд провели в Палкинском районе
26 февраля 2022 года сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели комплекс профилактических мероприятий на территории Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе данного мероприятия распространялись листовки по вопросам пожарной безопасности в быту, в частности – об опасности использования открытого огня и пиротехнических изделий с нарушениями требований безопасности.
Кроме того, особое внимание сотрудники МЧС уделили пожарной безопасности мест проживания многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.
Юному поколению разъяснили правила пожарной безопасности, а также опасные последствия использования открытого огня.
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