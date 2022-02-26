Аналитик заявил, что отключение России от интернета станет мировой проблемой

11:04, 26 февраля 2022, ПАИ

По словам замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, отключение России от интернета для западных стран невыгодно, так как их трафик проходит через российские узлы связи, которые могут повлечь за собой глобальные сбои, пишет РИА Новости.

Как отметил аналитик, в случае введения многочисленных санкций со стороны Запада российская критическая инфраструктура пострадать не должна. Эксперт отметил, что за последние годы было сделано много для того, чтобы подготовиться к подобным сбоям. Но обычные пользователи всё равно могут потерять доступ к таким сервисам, как Meta (Facebook) и Google, могут лечь мессенджеры.